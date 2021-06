PELLETIER, Jean-Thomas



La famille de monsieur Jean-Thomas Pelletier a le regret d'annoncer son décès survenu à la Maison d'Hélène de Montmagny, le 2 janvier 2021, à l'âge de 85 ans. Il demeurait à L'Islet (Sur-Mer). Il laisse dans le deuil son épouse Louise Beaulieu et ses enfants: Suzanne (Michel Moreau), Louise (Alberto Perez-Gomez), Jean-François (Nancy Chouinard), Marie-Claude (Michael Cadieux); ses petits-enfants: Philippe (Marianne Le Roy), Etienne (Nathalie Fortin), Arianne (Marc-André Barbeau) et Marie-Laurence Kirouac (Marc-Antoine Lamarre), Beatriz Perez-Gomez (Kevin Bouchard), Camille et Anaïs Pelletier (Pierre-Olivier Pelletier), Charlotte et Thomas Cadieux; ses arrière-petits-enfants: Juliette, Alice, Arielle et Lexie Kirouac. Il était le frère de: feu Jeanne (feu Réal Roussy), Rolande, Paul-Antoine (Louise Fillion), Mireille, feu Jocelyn, feu Pauline, Cécile et Michel; de la famille Beaulieu, le beau-frère de: feu Madeleine s.b.p., feu Yvette (feu Claude Foley), feu Marc (feu Thérèse de Carufel), feu Thérèse (feu Dr Clément Jean), Gérard (Jacqueline Lessard), Suzanne (Dr Maurice Crépeau), Yvan (Céline Marquis), Pierre (Marie Morin), Simon (Denise Côté), Claire (feu Roger Brassard), Jacques (Michèle Thivierge). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux et nièces cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de la Maison d'Hélène pour leurs soins attentionnés et leur accompagnement soutenu dans les dernières étapes de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours, 15 Chemin des Pionniers E, L'Islet, QC G0R 2B0 ou La Maison d'Hélène de Montmagny 350 Avenue St-David, Montmagny, QC G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.