NADEAU, Fernand



Nous, sa famille avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Fernand Nadeau, le 23 juin 2021 dans sa 92e année. Époux de feu Georgette Ferland, il était le fils de feu Lucienne Breton et de feu Joseph-Albert Nadeau. Il est allé rejoindre outre son épouse, son fils Pierre, son frère Georges-Albert et sa sœur Laurette.Un homme généreux, un papa exceptionnel, bon et fier qui a su réaliser ses rêves grâce à sa fidèle épouse, sa détermination et son travail acharné. Administrateur du Relais et de l'Étape dans la Réserve des Laurentides, il fait l'acquisition par la suite en 1959 d'un Château à Notre-Dame des Laurentides qu'il transforme au fil des ans, le Club Sherwood, toujours avec l'aide et l'amour inconditionnel de son épouse, jusqu'à ce qu'un incendie le détruise en 1982. Il poursuivit sa vie en parcourant le monde. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Joane et Diane; ses petits-enfants: Émilie, Maryse, Alexa et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Lauriane, Jimmy, Sarah, Ian, Olivia, Tobby, Alice et Simone; ses arrière-arrière-petits-enfants: Dylan, Coralie, et William. Il sera aussi regretté par ses nièces, neveux, belles-sœurs, beaux-frères, cousines, cousins et de très grands amis. Un érudit, un homme d'affaires accompli, son amour et sa grande sagesse nous manqueront toujours.gardez bien au chaud dans vos cœurs le souvenir d'un homme hors du commun qui vous a tous appréciés à votre juste valeur.