LÉVESQUE, Dolorès



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Dolorès Lévesque, décédée le 22 juin 2021, à l'âge de 83 ans et 4 mois, à la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski. Elle demeurait à Rimouski et autrefois à Amqui. Elle était l'épouse de feu monsieur Mozart Pelletier. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Lévesque et de feu madame Rosanne Raymond. Madame Lévesque laisse dans le deuil, ses enfants: Richard (Chantal Beaucage), Josée (Francis Boulianne), Nancy (Bernard Turbide), Pierre (Nadine Lagacé); ses petits-enfants: Marie-Ève et Vincent Boulianne (Anne-Sophie), Maxime (Marie-Claude) et Audrey Turbide, Anthony (Marie-Kim) et Zachary Pelletier, Anthony Beaucage-Veilleux, son arrière-petit-fils: Logan Pelletier. Elle était la belle-soeur de la famille Pelletier: Carmen (feu Rodrigue Bugeaud), Régis (Michèle Potvin), Danielle (Hakim Sikander), Francine, Paul-André (Aline Desjardins), René (Denise St-Amand), Réjean. Elle laisse aussi dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à la, de 13 h à 14 h 45 etAprès la célébration commémorative, la crémation aura lieu au Crématorium de l'est de Sayabec et les cendres de madame Lévesque seront inhumées au cimetière Repos St-Benoit d'Amqui. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès.