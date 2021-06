GILBERT, Simon



Papa, ton départ n'effacera jamais le souvenir des jours heureux. Tu as été pour nous le meilleur des pères. Un papa en or avec le plus grand des cœurs. Maintenant repose en paix, tu resteras à jamais le plus beau chapitre de notre vie.À son domicile, le 20 juin 2021, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Simon Gilbert, époux de Mme Fernande Lessard. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 2 juillet 2021 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Le samedi 3 juillet 2021 de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse: Fernande Lessard, ses enfants: Martin (Bianca Gagné), Alain (Guylaine Lessard), Yvan (Clémence Tardif), Éric (Dany Tardif), Mélissa (Mickel Jacques) et feu Jacquelin; ses petits-enfants: Pierre-Olivier (Mégan Verreault), Sara-Kim, Ann-Kelly, Dannick, Michaël (Ariane Boutin), Samuel, Érika, Christopher, Tommy et Maxime; Son arrière-petite-fille:Livia, ses frères et ses sœurs: feu Lorenzo, feu Denis (feu Mariette Cloutier), feu Fabien (feu Raymonde Dion), feu Marcel (feu Noëlla Santerre), feu Raymond (feu Anita Tardif), feu Luc (feu Andréa Audet), feu Germaine (feu Gilles Jacques), feu Charles (feu Véronique Poulin), feu Laurette (feu Réal Lagrange), feu Thérèse (feu Paul-Eugène Poulin), feu Rachelle (feu Raymond-Guy Maheux), Arsène (Claire Vachon), Jean-Guy (Thérèse Lessard), Lucien (feu Louiselle Vachon) et feu Réal; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Monique (feu Jean-Émile Lessard), Claire-Hélène (feu Denis Pouliot), feu Fernand (Suzanne Bolduc), Clermont, Ange-Aimé (Michelle Simard), feu Gérard (Gaétane Bougie, François Sylvain), feu Gaétan (Patricia Simard), Thérèse (Jean-Guy Gilbert) et Lise (feu Rosario Audet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés : Fondation Québécoise du Cancer : https://fqc.qc.ca/