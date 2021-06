Gestes à caractère sexuel: il plaide coupable à des accusations qui remontent à plus de 25 ans

Un sexagénaire qui réside dans la région de Beaupré a admis, ce matin, avoir commis des gestes à caractère sexuel, en 1994, à l’égard d’une jeune fille qui était alors âgée de 12 ans.

Au printemps de cette année-là, André Lemieux, 65 ans, possédait une terre à bois dans la région de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

C’est à cet endroit qu’il a fait connaissance avec la famille de la victime de qui il s’est rapproché.

Lors de cette période, et à la demande de son père, la fillette est allée retrouver l’accusé sur une terre à bois dans le but de l’aider.

«À cet endroit, il va y avoir une certaine discussion à caractère sexuel et monsieur a indiqué avoir été excité par ce que la jeune fille a verbalisée. Il s’est donc mis à lui toucher les seins et il a pris la main de l’enfant pour la mettre sur son pénis, par-dessus son pantalon, et faire des mouvements», a brièvement résumé le poursuivant, Me Louis-Philippe Desjardins.

Suivant les événements, la jeune fille a quitté à la course pour aller rejoindre sa famille.

Quelque temps plus tard, alors que la préadolescente était passagère sur un quatre roues conduit par l’accusé, ce dernier lui a touché les seins «à quelques reprises».

Dans les semaines suivant ces deux événements, l’enfant a verbalisé à ses parents l’agression dont elle avait été victime. Ceux-ci ont donc confronté Lemieux qui a admis certains faits.

«Suite à cela, monsieur a vendu sa terre à bois pour s’éloigner et il a avoué ce qu’il avait fait à sa conjointe de l’époque. Il a également consulté un psychologue», a ajouté le poursuivant.

Après avoir gardé enfouies en elle les agressions subies durant l’enfance, la femme a finalement choisi de dénoncer aux policiers en février dernier. Lors de son arrestation, Lemieux a également donné une version incriminante.

Comme l’homme est sans antécédent judiciaire, son avocat Me Jérôme S. Tremblay a demandé à la juge qu’un rapport présentenciel soit confectionné.

Le sexagénaire reviendra donc devant le Tribunal le 17 septembre prochain pour les observations sur la peine.