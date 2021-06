Hôpital de Matane: fermeture temporaire des soins intensifs

Après l'obstétrique, c'est une autre unité du centre hospitalier de Matane qui devra faire face à une rupture de service: cette fois-ci, ce sont les soins intensifs qui feront les frais du manque de personnel.

Les trois lits que comprend l'unité des soins intensifs de l'établissement seront donc fermés du 5 juillet au 7 septembre.

«Ce n'est pas le genre de décision que l'on souhaite avoir à prendre», a fait savoir le Dr Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. «Si on voulait solidifier l'urgence pendant l'été, s'assurer qu'elle pourrait fonctionner, on n'avait pas le choix de prendre ce genre de décision là», a-t-il ajouté.

Pendant la période estivale, c'est près de la moitié des 28 employés de l'urgence et des soins intensifs qui sera absente en raison de vacances estivales, de congés de maladie et de maternité. «Il y a aussi quatre postes vacants que l'on essaie de combler», a ajouté le Dr Carvalho.

Le CISSS assure avoir tout mis en œuvre pour éviter cette situation. «On a regardé les horaires de travail, on a regardé si du personnel pouvait être rapatrié vers l'urgence, on a sollicité des agences de placement», a énuméré le Dr Carvalho.

La présidente de la Fédération des infirmières pour le Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy admet que le manque d'infirmières est criant, mais considère toutefois que le CISSS réagit trop tard.

«On attend toujours à la dernière minute et de ne pas avoir le choix de prendre des décisions comme celle-là, quand les équipes sont rendues au bout du rouleau, plutôt que de rencontrer les équipes pour savoir si elles avaient des pistes de solution», a exprimé Mme Soucy.

Selon cette dernière, il y avait quelque 120 quarts de travail à découvert en juillet, ce qui équivaut à six postes à temps plein.

L'autonomie de la région en péril

Puisque l'unité de soins intensifs sera fermée, les patients qui auront besoin de ce type de soins seront transférés vers les hôpitaux de Rimouski ou d'Amqui.

«Ce n'est pas pour rien que l'on a des services chez nous c'est parce qu'ils sont nécessaires. J'ai toujours la même exigence, de se rendre le moins possible à Rimouski ou ailleurs pour des soins de santé, que l'on en fasse le plus possible chez nous», a souligné le député Pascal Bérubé.

L’élu de Matane-Matapédia s'inquiète de cette nouvelle rupture de service, mais souligne que c'est tout le Québec qui doit conjuguer avec la rareté de la main-d'œuvre.

«On est tous face au même défi: recruter des infirmières, s'assurer qu'elles soient heureuses et qu'elles restent», a ajouté M. Bérubé tout en soulignant le travail effectué par le CISSS en matière de recrutement.