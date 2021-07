Jeux vidéo : Room 8 Group ouvre un nouveau studio à Montréal

Voilà une autre bonne nouvelle pour l’industrie québécoise des jeux vidéo. La multinationale Room 8 Group a annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux à Montréal pour desservir leurs clients nord-américains. Son nom : Room 8 Studio Canada.

Véritable multinationale, Room 8 Group a également des bureaux à Los Angeles, Londres, Kiev, Limassol et à Tokyo. Et leur nombre est appelé à augmenter avec de nouveaux sites au cours des deux prochaines années, selon le communiqué émis hier sur le site de Montréal International.

Les activités de Room 8 Studio Canada couvriront un large éventail de services dans les jeux vidéo comme la création, le développement pour ordinateurs PC et la gestion de jeux vidéo mobiles, le portage vers des consoles, l’animation télévisuelle et cinématographique et les bandes-annonces.

Le bureau montréalais sera dirigé par le vétéran Matthew Zoern à titre de directeur général et producteur exécutif. Avant d’atterrir chez nous, Zoern a notamment travaillé chez Electronic Arts, Funcom Games et Nvizzio.

Montréal « un havre pour la production de jeux vidéo »

Ce dernier qualifie la métropole de « véritable havre pour la production de jeux vidéo, Montréal est bien située pour bien desservir l’Amérique du Nord tout en maintenant une proximité avec l’Europe. La métropole abrite une communauté très recherchée de développeurs et de créateurs ultra-talentueux de classe mondiale et nous sommes fébriles à l’idée d’en faire partie ».

La collaboration de Room 8 avec les principaux développeurs et éditeurs a récemment permis la création de jeux très connus de la communauté des joueurs et parmi les plus vendus comme Fall Guys: Ultimate Knockout, Control, Microsoft Flight Simulator, Call of Duty Black Ops 4, What Remains of Edith Finch, et bien d’autres.