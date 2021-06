La Russie lance un vaisseau-cargo Soyouz vers l'ISS

Moscou | La Russie a lancé mercredi depuis son cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan un vaisseau-cargo Soyouz devant approvisionner la Station spatiale internationale (ISS) en vivres, carburant et équipement.

La fusée Soyouz-2.1 emportant le vaisseau Progress MS-17 a décollé avec succès à 2 h 27 heure de Moscou (23 h 27 GMT) des steppes kazakhes et a rejoint l'orbite prévue, a indiqué l'agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué.

L'amarrage à l'ISS est prévu pour vendredi à 4 h 02 GMT, selon la même source.

Ce cargo emporte vers le laboratoire orbital du carburant, de l'eau potable, des bouteilles d'air et d'oxygène, ainsi que plus de 1500 kg d'équipements et de matériaux.

Source d'une immense fierté à l'époque soviétique, le secteur spatial russe rencontre de lourdes difficultés depuis la chute de l'URSS en 1991.

Ces dernières années ont été marquées par plusieurs scandales de corruption et une série de lancements ratés, dont un concernait un vol habité, heureusement sans conséquence pour les deux spationautes qui avaient pu s'éjecter.

La Russie a néanmoins annoncé nombre de projets ambitieux dans l'espace, mais la plupart sont à la peine, à l'instar du vaisseau et du lanceur lourd appelés à remplacer le fiable mais vieillissant système Soyouz.

En avril, les autorités russes ont annoncé leur intention de construire leur propre station spatiale, laissant entendre qu'elles pourraient abandonner la participation à l'ISS d'ici 2025.