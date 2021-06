Les fabuleuses histoires de l'esprit du fjord réinventées

La Fabuleuse histoire d'un royaume sera présentée en version réinventée, cet été, afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur et de pouvoir accueillir des spectateurs malgré tout.

Intitulé Les Fabuleuses histoires de l'esprit du fjord, le spectacle revampé sera présenté sur trois scènes extérieures et une scène intérieure, tout l’été à Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La configuration des lieux permettra ainsi aux amateurs de théâtre d’être immergés dans l'ambiance. «Je me suis fié à 60 textes avec des témoignes de 1935, des gens qui avaient 80-90 ans qui racontent leur enfance quand ils se sont installés dans la région», a expliqué le metteur en scène, Jimmy Doucet.

En tout, 400 personnes seront accueillies dans 4 tableaux différents sous les thèmes du printemps, de l'hiver de l'automne et l'été. «Avec le printemps ce qui est intéressant c'est qu'on utilise le décor de La Fabuleuse et on a les spectateurs avec nous sur la scène», a affirmé le metteur en scène.

Les organisateurs espèrent présenter 35 spectacles et accueillir au moins 14 000 personnes cet été. En espérant que la météo sera de leur côté. «Cette année, des défis, il y en avait une tonne. Présentement, c'est d'installer la logistique dehors», a confirmé la directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon.