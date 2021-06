Lightning : un deuxième match sans Killorn

MONTRÉAL | Il y aura un absent notoire dans le camp du Lightning pour ce deuxième match de la finale de la Coupe Stanley. Probablement blessé à un pied par un tir de Jeff Petry lors de la première rencontre, Alex Killorn ne sera pas en uniforme mercredi soir.

Jon Cooper a confirmé l’absence de son ailier gauche, parlant d’une blessure qui sera évaluée sur une base quotidienne. Cooper a toutefois de refuser d’identifier son remplaçant.

L’entraîneur en chef aura quelques options devant lui. S’il choisit de garder une formation avec douze attaquants, il pourrait se tourner vers Gemel Smith ou Mathieu Joseph. Si Cooper opte pour une stratégie à onze attaquants et sept défenseurs, comme il fait assez souvent, Luke Schenn sera probablement le candidat pour participer à cette deuxième rencontre.

Le collègue de Tampa, Joe Smith, a d’ailleurs noté que Joseph a regardé des vidéos aux côtés de Pat Maroon et Ross Colton en compagnie de l’entraîneur adjoint Derek Lalonde lors de l’entraînement matinal du Lightning. Maroon et Colton sont deux membres du quatrième trio du Lightning. On spécule, mais Tyler Johnson, le centre du quatrième trio en temps normal, pourrait recevoir une promotion en prenant la place de Killorn à l’aile gauche aux côtés d’Anthony Cirelli et de Steven Stamkos.

Advenant un tel scénario, Joseph aurait le bonheur de participer à un troisième match seulement depuis le début des séries. Le Québécois n’avait pas joué l’an dernier lors de la finale contre les Stars de Dallas.

Un joueur d’impact

Avant sa blessure, Killorn se retrouvait au quatrième rang des meilleurs marqueurs de la LNH en séries avec 17 points (8 buts, 9 passes) en 19 matchs. Trois joueurs du Lightning monopolisent le sommet : Nikita Kucherov (30 points), Brayden Point (23 points) et Stamkos (18 points).

« Alex a une valeur importante, a admis Cooper. Mais je pourrais avoir cette conversation pour nos 20 joueurs. Alex est un morceau important de notre casse-tête. Il joue en supériorité numérique, en infériorité numérique, il peut faire de l’échec-avant et il produit offensivement. Il est un attaquant vraiment fiable, un bon vétéran. On ne me pose pas souvent des questions sur lui après un match. Il n’a pas trois passes ou 40 arrêts, mais il a de grosses minutes, il a bloqué des tirs, il a une passe ou un but. Il est une clé de notre équipe. »

« Killer est un gros morceau de notre équipe, on aura besoin d’élever notre jeu, a renchéri Tyler Johnson. On a de la profondeur et on pourra prendre le relais. »

Questionné à savoir s’il pouvait s’attendre à voir le Canadien rebondir pour cette deuxième rencontre, Johnson a offert une réponse intéressante.

« Pour être honnête, je n’ai pas trop regardé le Canadien depuis le début des séries. Mais je crois aussi qu’on n’a pas joué notre meilleur match lors de la première rencontre. On peut également atteindre un autre niveau. »