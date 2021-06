NCAA: les étudiants-athlètes pourront profiter de leur nom

Les étudiants-athlètes évoluant au sein de la NCAA, aux États-Unis, pourront dorénavant utiliser leur nom pour obtenir une certaine forme de rémunération, et ce, à partir de jeudi.

Mercredi, les dirigeants de la division I de la NCAA ont annoncé que les sportifs auront le droit d’user de leur nom et de leur l’image pour obtenir des partenariats commandités. Cela s’appliquera au travers des 50 États américains. Sept États verront cette loi entrer en vigueur jeudi, tandis que 12 autres verront leur version être adoptée à partir de 2022.

Les étudiants-athlètes pourront donc générer des profits personnels grâce à la signature d’autographes, à la représentation de commanditaires, à des contrats publicitaires, à des chaînes YouTube, des vidéos Twitter, des leçons privées et à la vente de marchandises. Le tout, sans se soucier de leur éligibilité à pratiquer un sport au sein de la NCAA en vertu des lois imposées aux sportifs amateurs.

«Il s’agit d’une journée importante pour les athlètes collégiaux qui pourraient maintenant tirer avantage de leur nom, de leur image et des différentes occasions qui se présenteront à eux», a déclaré le président de la NCAA, Mark Emmert, dans un communiqué de son organisation. Avec la variété des lois des États adoptées à travers le pays, nous continuerons à travailler avec le Congrès pour développer une solution qui apportera de la clarté au niveau national. L'environnement actuel - à la fois juridique et législatif - nous empêche de fournir une solution plus permanente et le niveau de détail que méritent les étudiants-athlètes.»