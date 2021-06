Nouvelle découverte de 182 dépouilles près d'un ancien pensionnat

La communauté autochtone de Lower Kootenay, en Colombie-Britannique, a annoncé mercredi la découverte de 182 tombes non identifiées près d’un ancien pensionnat.

Ce site est situé à Cranbrook, une municipalité située dans le sud-est de la province côtière, près des frontières avec l’Alberta et de l’État du Montana.

Cette nouvelle découverte s’ajoute à celles de Marieval, en Saskatchewan, et à celle de Kamloops, aussi en Colombie-Britannique et porte le nombre de dépouilles découvertes à plus de 1000 en un mois.

