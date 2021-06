Plongeon: les Jeux olympiques à 17 ans pour Cédric Fotana

Contre toute attente, Cédric Fotana prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo à seulement 17 ans.

Fort d’une performance exceptionnelle en préliminaires, mardi, des Essais olympiques de plongeon qui se déroulent à Toronto où il a amassé 470 points, Fotana a réussi à conserver le premier rang, hier, en finale même si l’écart a fondu considérablement. Un dernier plongeon réussi combiné à un mauvais de son plus proche poursuivant Thomas Ciprick a scellé sa victoire.

Fontana a conclu ses Essais avec 842,40 points et et Ciprick a glissé au 3e rang avec 782,55 points. François Dulac-Imbeau a terminé en seconde place avec 819,90 points.

Photo courtoisie, Plongeon Canada

«Depuis que j’ai débuté le plongeon, c’est un rêve de jeunesse de participer aux Jeux olympiques et de gagner une médaille, a-t-il raconté. Parce que ma plus grosse compétition en carrière est une participation au championnat mondial junior en 2019, j’ai hâte de voir comment ça va se passer à Tokyo.»

Solidement en place après la première journée et en confiance, Fotana a senti la pression monter d’un cran quand Ciprick a réduit l’écart. «J’ai stressé un peu après ne pas avoir réussi mes 4e et 5e plongeon comme je l’aurais souhaité. J’avais besoin d’un bon dernier plongeon et j’ai réussi. Je suis vraiment content. J’ai bien plongé, mardi, ce fut plus difficile, aujourd’hui, mais je me suis qualifié quand même et ça montre que j’ai ma place.»

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour Fotana. Tout d’abord, il n’a pas pris part à la Coupe du monde à Tokyo du 1er au 6 mai contrairement à ce qu’il souhaitait et la 16e position de Ciprick n’assurait pas une place au Canada pour les Jeux. Le Canada a obtenu la confirmation de la FINA qu’il obtiendrait une entrée au 3m masculin le 25 juin seulement.

«Les gars étaient dans un environnement détendu, mais l’atmosphère a changé quand nous avons appris que le Canada recevait une entrée, a souligné le directeur de la haute performance à Plongeon Canada Mitch Geller. Nos jeunes plongeurs sont devenus plus stressés. Ça va être bon pour l’expérience.»

S’il a évidemment noté l’inconstance de Fotana, Geller estime que le talent du plongeur de 17 ans ne fait aucun doute. «Il est capable d’être brillant à certains moments et inconstant à d’autres, mais j’ai été surpris comment il pouvait être exceptionnel. Si la pandémie a été une tragédie pour certains, elle fut un cadeau pour Cédric et Thomas. En obtenant une année supplémentaire de préparation, ils ont pu se développer sur le plan physique et technique. D’aucune façon, ils auraient pu espérer un poste avec l’équipe olympique il y a un an. Cédric possède un très beau futur. À Plongeon Canada, c’est plutôt unique de miser sur des jeunes hommes de ce talent tant au 3m qu’à la plate-forme.»

Fontana reconnaît qu’il a connu une baisse de motivation quand il a appris qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde et que la performance de Ciprick n’ouvrait pas automatiquement une place au Canada.

«Je croyais participer à la Coupe du monde et mon absence m’a un peu démotivé, a-t-il reconnu. Ce fut difficile pour la motivation, mais j’ai pris les bouchées doubles quand nous avons appris que le Canada obtenait une place aux Jeux.»

Champion canadien en titre au 3m et Olympien de Rio où il avait pris le 11e rang, Philippe Gagné n’a pas été en mesure de participer aux Essais en raison d’une blessure.

Pamela Ware se qualifie pour ses 2e JO

Photo courtoisie, Plongeon Canada

Pamela Ware a dominé de bout en bout pour mériter son billet pour Tokyo et sa victoire au 3m n’a jamais été mise en doute.

«Je ne pensais pas être aussi dominante, mais je me sentais bien et j’ai bien géré mon stress et mon adrénaline, a expliqué la plongeuse montréalaise qui a conclu avec 716,10 points même si elle a raté son dernier plongeon en finale comparativement à 700,65 points pour Jennifer Abel qui a pris le deuxième rang. Je suis vraiment contente et heureuse de ma façon de plonger. À mes deuxièmes Jeux, ça serait super si je pouvais remporter une médaille.»

Lors de la seule Coupe du monde disputée à Tokyo du 1er au 6 mai. Ware avait connu une sortie difficile. «À Tokyo, je ne ressentais pas le stress de la compétition, mais c’était très différent pour les Essais. Je ne plonge pas bien quand je ne suis pas stressée. J’ai commis une énorme erreur à Tokyo que je n’ai pas oublié.»

Directeur de la haute performance à Plongeon Canada, Mitch Geller a été impressionné par la performance de Ware. «Pam a été incroyable, a-t-il résumé. Elle était tout près de la marque des 380 points, un pointage qui lui permettrait de se battre pour une médaille à Tokyo. Elle faisait très bien à l’entraînement depuis plusieurs semaines et la question était de savoir si elle pouvait transposer ça en compétition.»

Déjà qualifiée au 3m synchro, Abel a pris la deuxième position pour confirmer aussi sa place à l’épreuve individuelle. «Je peux maintenant dire que je participerai à mes 4e Jeux olympiques en individuel, a-t-elle souligné. J’aurais aimé ne pas rater mon deuxième plongeon en finale, mais j’ai beaucoup mieux plongé qu’à la Coupe du monde Tokyo. Je suis sur la bonne voie pour les Jeux. Il reste un mois et je ne voulais pas atteindre mon maximum aux Essais. Dire que je suis pleinement satisfaite serait un grand mot, mais je suis contente de ma performance. Je constate une bonne amélioration depuis que je suis arrivée à Toronto.»

Au terme de la compétition, Abel était très émotive et elle a servi une chaleureuse accolade à Ware qui était sa partenaire en synchro aux Jeux de Rio en 2016. «Il y avait beaucoup d’émotions, a-t-elle confié. Nous serons encore ensemble à l’épreuve individuelle aux Jeux. Depuis 2013 quand Émilie (Heymans) a pris sa retraite, nous avons fait toutes les équipes nationales ensemble.»

Geller a aussi noté une amélioration. «Jennifer est sur la pente ascendante, a-t-il affirmé. Son rythme et son équilibre étaient meilleurs et son contrôle émotif aussi. Si elle poursuit dans la même veine, elle va se battre pour une médaille à Tokyo.»