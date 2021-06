Rendement de 20,3 % pour le FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a affiché un rendement annuel de 20,3 % et généré un profit de 2,9 milliards $, pour son exercice 2020-2021.

La valeur de l’action a atteint 53,21 $, ce qui représente une hausse de 4,10 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 31 décembre 2020, et une hausse de 8,97 $ par rapport à celle du 30 juin 2020.

L’actif net du FTQ s’élève à 17,2 milliards $.

Les rendements composés annuels à l’actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d’impôt), en date du 31 mai 2021, sont de 20,3 % pour 1 an, 9,3 % pour 3 ans, 8,9 % pour 5 ans et 7,5 % pour 10 ans.

«Nous sommes bien sûr très contents d’avoir généré un excellent rendement pour nos épargnants. Mais au-delà de nos résultats financiers, ce dont nous sommes le plus fiers, c’est l’impact du Fonds partout au Québec. Parce que ce qui nous motive, en plus de stimuler l’épargne, c’est d’investir dans des entreprises qui dynamisent nos régions, qui renforcent nos communautés. Des entreprises qui font avancer le Québec vers une économie plus innovante, plus verte, plus durable», a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, mercredi.

Le Fonds, qui compte 723 501 actionnaires-épargnants, a investi 1,1 milliard $ dans l’économie du Québec au cours de l’exercice.

Pour appuyer la transition énergétique, le FTQ a notamment investi dans AddÉnergie, un important opérateur de réseau de recharge pour véhicules électriques.

«Avec ce soutien financier, AddÉnergie pourra accélérer sa stratégie de croissance et d’expansion de FLOMD, son réseau nord-américain de recharge de véhicules électriques», peut-on lire dans un communiqué.

En matière de développement économique régional, le Fonds a également réinvesti 200 millions $ supplémentaires dans les Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS).