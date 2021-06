Un été occupé pour William Cloutier

L’après Star Académie est rempli de belles promesses pour William Cloutier, qui flotte encore sur un nuage après sa victoire au célèbre concours, il y a déjà deux mois. Des projets plein l’agenda, le nouveau chouchou des Québécois nous donne de ses nouvelles.

Passage au Téléthon Opération Enfant Soleil, participation à la chanson thème de l’été de Rythme Je lève mon verre au soleil d’été avec sa comparse académicienne Lunou Zucchini, enregistrement en studio de sa pièce Si pour me voir, composée à l’Académie et déjà en rotation dans les radios du Québec et, bien sûr, retrouvailles avec sa petite famille: William n’a eu que peu de temps pour le farniente depuis son triomphe à Star Académie, le 2 mai dernier.

Et ça ne fait que commencer: Lunou et lui ont déjà eu des rencontres pour préparer le spectacle qu’ils présenteront en tournée, en duo, en 2022. Le garçon est excité de révéler que sa collègue et lui travailleront avec un metteur en scène réputé, qu’il ne peut hélas nommer pour l’instant.

«On fera découvrir notre univers aux gens, pour qu’ils apprennent à nous connaître en dehors de Star Académie. On partagera la scène de façon presque égale, Lunou et moi, du début à la fin, puisqu’on est de bons amis. Ça sera très dynamique, comme spectacle.»

Album en construction

William Cloutier songe en outre à l’album qu’il souhaite fignoler, lequel constitue son grand prix à Star Académie. L’enregistrement s’amorcera sous peu. Les réactions enthousiastes à son extrait Si pour me voir lui donnent quelques premières balises pour déterminer le style d’opus qu’il espère concocter. Des artistes, établis ou pas, lui ont déjà tendu la main pour collaborer avec lui.

«J’ai envie de créer dans le plaisir, sans me mettre de pression, décrète William. Je suis ouvert au partage de chansons, que ça soit des propositions originales ou mes propres créations, en collaboration ou pas... Je ne me mets aucune barrière, tant que ça me ressemble et que ça correspond à mon univers.»

Papa comblé

Au-delà de son bonheur professionnel, le jeune chef de clan est aussi heureux d’avoir renoué avec les siens après sa formation intensive à Star Académie. Rien de tel que deux fistons de quatre ans et trois mois pour ramener papa les deux pieds sur terre, même après une expérience aussi exaltante!

Rapidement, William s’est réjoui de constater que la complicité était demeurée intacte avec son aîné, Liam, malgré son absence de près de trois mois.

«J’avais peur que ça laisse des traces, que ça effrite quelque chose dans notre relation, mais finalement, non. Pour moi, ç’a été de l’adaptation, parce qu’il avait grandi. Avant que je parte, il ne se rendait pas aux interrupteurs, dans la maison; quand je suis revenu, il était capable d’allumer et d’éteindre les lumières. Il était rendu un ado, il jouait à la Wii et à la [Nintendo] DS! Il était autonome! (rires) Ç’a été un petit choc, plus pour moi que pour lui.»

Quant à bébé Éloi, né lors de la première semaine du séjour de William à Waterloo, «il fait plein de sourires, tout le monde le trouve donc beau, il est formidable... mais il ne dort pas de la nuit, s’esclaffe William. C’est le prix à payer d’avoir eu un bébé parfait: les nuits sont terribles! (rires)».

Déjà les auditions!

William à peine couronné, la machine Star Académie se remet déjà en branle: Productions Déferlantes et Québecor Contenu ouvrent aujourd’hui même la période d’inscriptions aux auditions de Star Académie 2022, lesquelles commenceront en septembre.

L’équipe sillonnera le Québec et le Nouveau-Brunswick pour recruter une nouvelle troupe de talents de 16 à 30 ans, toujours dans le respect des mesures sanitaires. On espère à nouveau former une classe diversifiée, de tous les horizons musicaux, qui sera à nouveau logée au Manoir Maplewood de Waterloo l’hiver prochain.

Patrice Michaud ne sera pas de retour à l’animation l’an prochain, mais Lara Fabian a confirmé son retour à titre de directrice de l’Académie.

«Je conseille aux candidats de rester eux-mêmes, d’être le plus naturel, simple et près de soi possible, mentionne William. De monter un répertoire de cinq à sept chansons qu’ils connaissent et qu’ils aiment, afin d’être prêts. Car, quand la voiture part, ça va vite! Les auditions de Star Académie ne sont pas comme dans les films ou comme à X Factor; c’est vraiment une équipe jeune, sympathique et accessible. Les candidats n’ont pas à être stressés de se retrouver devant trois personnes avec des lunettes fumées! (rires) Je souhaite que la prochaine cohorte en profite autant que nous et ait un beau parcours.»

On peut s’inscrire aux auditions de Star Académie 2022 au staracademie.ca.