Un retour qui manque de mordant

Le CF Montréal était de retour en action après une inactivité de trois semaines. Si les joueurs étaient excités de fouler à nouveau la pelouse, les performances du onze montréalais ont été plutôt inconstantes.

En effet, les hommes de Wilfried Nancy n’ont été ni très bons ni très mauvais. Chose certaine, ils n’en ont pas fait assez pour obtenir le maximum de points, ne se contentant que de deux points au classement contre deux équipes à leur portée.

Tout n’a pas été rose pour le CF Montréal. Évidemment, la rouille était bien présente dans les jambes des joueurs. De plus, certains d’entre eux se sont blessés, ainsi Nancy n’avait pas tout son effectif à sa disposition. Bien sûr, ce sont des excuses, mais ce sont des choses qui arrivent au cours d’une saison. Toutefois, je vois du positif dans les remplacements qui ont été effectués. Mais, malheureusement, ce n’était pas assez pour aller voler des points.

Parlons du premier duel contre D.C. United. Les gestes techniques au ballon manquaient de précision, ce qui est un peu normal après ces semaines de repos. Il manquait beaucoup de finition dans la zone adverse, et ce, même si les joueurs du CF Montréal trouvaient le moyen de s’y rendre. La touche finale, elle, n’y était pas, c’est-à-dire les contrôles de ballon, les passes, et tout le reste.

Tout n’était pas assez efficace, notamment avec Bjorn Johnsen, qui semble pourtant un joueur capable d’aider l’équipe, mais c’était lui, assez souvent, qui manquait de technique avec sa première touche de balle. Je pense que le CF Montréal n’a pas profité de sa grandeur en ne lui offrant pas des centres de qualité.

Malgré tout, les Montréalais ont acquis un point en terminant la rencontre à 10 ; une situation qui peut être assez difficile à gérer.

Un but inexcusable en fin de match

Ensuite, contre Nashville SC, ce fut un peu différent même si le CF Montréal a encore eu de la difficulté avec les centres et les ballons aériens en défensive. Tout comme avec le jeu arrêté, d’ailleurs.

C’est tout de même ironique, puisque son but est venu d’un centre à la suite d’une belle tête de Kiki Struna. Mais il en a encaissé un de la même manière en fin de match.

Et ce qui est inexcusable, c’est que sur la réalisation du Nashville SC, il semblait y avoir plus de joueurs adverses près du filet montréalais que de joueurs du CF Montréal. Trop de joueurs ont été attirés par le ballon et se sont retrouvés à une place inutile, ce qui a eu pour effet de libérer certains rivaux.

Des gardiens à la hauteur

S’il y a eu une chose positive à retirer de ces deux matchs, c’est définitivement la tenue des deux gardiens, Clément Diop, qui s’est malheureusement blessé, et James Pantemis, qui ont fait leur maximum pour garder l’équipe dans le match. Ils ont réalisé de superbes arrêts, mais ont aussi profité d’un manque de qualité généralisé à la position d’attaquant dans la MLS.

À l’avenir, le niveau de performance du CF Montréal doit augmenter et le club devra trouver une certaine constance offensive et défensive. Et peut-être obtenir des buts de joueurs qui ne sont pas nécessairement des attaquants comme Djordje Mihailovic, Ahmed Hamdi, Victor Wanyama et Samuel Piette. Ils jouent tous bien défensivement et ont une bonne position sur le terrain, mais il faudrait qu’ils contribuent un peu plus offensivement en continuant vers le filet.