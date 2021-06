Un syndicat réclame la mise sous tutelle du CISSS de l’Outaouais

Un syndicat demande la mise sous tutelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et la démission de sa présidente-directrice générale, alors que la fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Gatineau perdure depuis maintenant cinq jours.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) en est venu à cette conclusion à la suite d’une rencontre avec les représentants du CISSSO mardi après-midi lors de laquelle un nouveau plan d’action a été déposé. Or, selon le syndicat, le plan proposé compromet l’offre de services et de soins sécuritaires à la population.

«[Le plan] ne contient aucune mesure de redressement pour contrer la grave pénurie de main-d’œuvre dans la région, témoignant d’une absence de vision et d’une incompréhension totale de la situation sur le terrain. La pression exercée sur les professionnelles en soins est devenue insoutenable», a indiqué le SPSO mercredi par voie de communiqué.

Le syndicat exige des changements immédiats de la part du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pour rétablir un climat de travail plus stable et la collaboration entre les parties devant la situation de crise qui persiste au CISSSO.

Dans une lettre envoyée au ministre, le SPSO souligne la rupture du lien de confiance entre la PDG, Josée Filion, et ses membres qui ne se sentent «nullement appuyées et respectées» par la direction générale.