Biden ou Trump: du pareil au même?

La réflexion m’a traversé l’esprit récemment. Après quelques mois d’une nouvelle présidence américaine, il est toujours difficile de déceler des politiques internationales particulièrement différentes entre celles de Joe Biden et celles de Donald Trump. Au-delà de la différence que l’on observe dans l’image et la personnalité des deux politiciens, il semblerait qu'on ait droit à la même politique américaine, mais sous un nouveau visage moins arrogant et moins narcissique.

Je m’explique. Nous avons observé par le Buy American Act de Joe Biden un retour en force du protectionnisme américain, qui risque fortement de désavantager le Canada. Nous sommes pourtant le plus grand partenaire commercial des États-Unis et un allié clé. L’administration Biden n’a pas tardé à menacer le Canada de tarifs douaniers punitifs dans sa contestation des politiques canadiennes du marché des produits laitiers. Il est difficile de distinguer d’énormes différences entre la politique commerciale de Biden et celle de Trump. Les deux formulent une politique protectionniste en faisant pression sur les autres pays, même les alliés de longue date.

Théorie du complot

Nous avons aussi remarqué que Biden a repris la théorie du complot de Trump sur l’origine de la COVID-19. Pour Biden et Trump, le virus proviendrait potentiellement du laboratoire de Wuhan. Ces récentes déclarations se font évidemment sans preuve, et s’insèrent plutôt dans une lutte hégémonique entre une puissance ascendante et une puissance descendante. Les États-Unis se sentent menacés par la montée en puissance de la Chine et trouvent donc qu'il est justifié de continuer la politique de Trump fondée sur des accusations et des insultes. N’oublions pas que Biden a aussi traité Vladimir Poutine de «tueur», propos normalement intenables sur le plan diplomatique.

Même constat lorsqu’il s’agit du conflit israélo-palestinien. L’administration Biden se penche toujours très favorablement du côté d’Israël et ignore, comme toujours, la souffrance des Palestiniens. Fortement critiqué dans son propre camp démocrate sur les ventes d’armes à Israël, Biden ne fléchit pourtant pas et applique la même politique américaine depuis 1945, et donc la même que Donald Trump. Biden souhaite la paix au Moyen-Orient, mais son discours et ses actions diffèrent complètement. Les États-Unis donnent 3,8 milliards de dollars par année à Israël, dont 735 millions en armements, une aide qui n’est évidemment pas conditionnelle au respect des droits de la personne de l’État israélien.

La recette Biden

Finalement, le rêve américain est de croire que les élections américaines apportent réellement un changement politique d’une présidence à l’autre. Pour citer l’écrivaine Delphine de Girardin: «Être toujours le même et paraître toujours nouveau, voilà le secret de plaire.» Joe Biden a trouvé la recette!

Malik Guelmi

Diplômé en science politique à l’Université de Montréal

Étudiant en droit à l’Université de Montréal