Changements climatiques: «il va falloir en faire plus»

Tandis que le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a été réduit en cendres, le ministre fédéral du Patrimoine, Steven Guilbeault, affirme qu’il faudra en faire encore plus pour limiter les impacts de changements climatiques.

«Il va falloir en faire encore plus (...) Il va falloir continuer à poser des gestes concrets au cours des prochaines années et prochaines décennies afin d’éviter les pires effets des changements climatiques. On voit qu’on les subi déjà les impacts», explique celui qui a longtemps été environnementaliste avant sa carrière politique.

Selon M. Guilbeault, il faut ainsi se «préparer et s’adapter» à ces effets liés aux changements climatiques.

C’est notamment pourquoi le gouvernement fédéral à devancer mardi à 2035 l’interdiction de la vente de véhicules légers à essence initialement prévue pour 2040.