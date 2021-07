Conseil à une femme qui a perdu sa libido

Je ne sais pas par où commencer mes commentaires à propos d’une lettre parue ce matin. Je vais débuter par votre réponse. À cette femme qui consacre tout son temps à son fils depuis sa naissance, en négligeant son conjoint, père de l’enfant, en plus d’avoir cessé toute relation sexuelle avec lui, vous dites : « Il serait aussi plus normal d’apprendre à transposer sur votre compagnon de vie les attentions que vous avez pour votre fils. »

C’est tout ce que vous avez à lui dire ? Pauvre homme, que je me suis dit. Alors que sa femme va chercher tout ce dont elle a besoin comme affection chez son fils de 13 ans, il lui reste quoi, à lui ?

La relation de fidélité n’existe plus dans ce couple, et vous auriez dû le dire à cette femme. Ça fait 13 ans qu’elle repousse les relations sexuelles en prétextant que sa libido est à zéro, et ce n’est pas normal. Elle se prétend frigide et vous avalez ça ? Ce n’est pas ça, le problème. Le problème, c’est que le fils ado gruge tout l’amour que la mère a à donner. Point final !

Combien de couples sont pris dans ce genre de situation ! Il y en a des paquets du genre, où l’homme souffre en silence. Imaginez si les rôles étaient inversés, est-ce qu’on ne sauterait pas très vite aux conclusions pour dire que c’est un beau cas d’inceste ? Toutes ces années qui passent et qui sont à jamais perdues pour ce couple. Votre réponse platonique m’a beaucoup déçu !

William

J’espère que vous ne me tiendrez pas rigueur d’avoir un peu étoffé votre texte qui péchait par absence de mots. Vous n’avez retenu de cette lettre et de ma réponse que ce qui faisait votre affaire, pour pouvoir déclarer que ma réponse était platonique, et que cette dame se prétendait frigide, ce qui n’était pas le cas.

Notez aussi qu’elle a accepté, à la demande de son conjoint, d’aller en thérapie. Il a décidé de cesser de souffrir en silence, et c’est heureux qu’il se fasse entendre après treize ans à endurer d’être mis de côté. Sans absoudre cette femme, reconnaissez au moins qu’elle fait un effort. Je trouve aussi exagéré et inopportun le rapprochement que vous faites entre l’affectivité surdimensionnée de cette femme pour son fils et l’inceste. Il ne s’agit aucunement de ça dans son cas.