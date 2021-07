En arrière 2-0: «Ça va être difficile», dit Gilbert Dionne

En tirant de l’arrière 2-0 face à la puissance qu’est le Lightning de Tampa Bay, le Canadien de Montréal se retrouve dans une position précaire. Acteur important de la conquête de 1993, Gilbert Dionne a partagé sa vision de la présente confrontation.

«Ça va être difficile! Je ne veux pas être négatif, mais le CH va devoir trouver une solution pour vaincre les Andrei Vasilevskiy, Steven Stamkos et Nikita Kucherov», a confié jeudi à TVA Sports celui qui avait produit 6 buts et 6 passes en 20 rencontres éliminatoires, il y a maintenant 28 ans, dernière fois où les Glorieux ont soulevé le précieux trophée.

Le Lightning, les Kings de 1993?

«Le Canadien doit continuer à se battre. C’est évident que le Lightning est toute une équipe, mais il ne faut pas oublier qu’on a affronté les Kings et Wayne Gretzky en 1993, une machine de hockey aussi», a renchéri celui qui était surnommé «le King» en l’honneur du seul et unique Elvis Presley.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme sera de retour derrière le banc pour le troisième duel présenté vendredi. Le pilote aura la tâche d’amener une bouffée d’air frais et une touche de dynamisme à la Sainte-Flanelle.

«La coupe, c’est très difficile à gagner. Tu as besoin de plusieurs ingrédients différents. Je regarde encore des matchs de l’édition 1993. J’ai fait tellement d’erreurs. Jacques Demers et l’organisation ont cru en nous. On le ressentait. J’espère que Dominique Ducharme va amener cette énergie pour les jeunes», a ajouté Dionne, qui a également porté les couleurs des Flyers de Philadelphie et des Panthers de la Floride au fil de sa carrière de 223 matchs dans le circuit Bettman.

«On était talentueux collectivement. On avait le meilleur gardien au monde en Patrick Roy, des Serge Savard, Guy Carbonneau et compagnie, plusieurs joueurs qui sont aujourd’hui au Temple de la renommée du hockey», a admis l’ancien choix de 4e tour, 81e au total du Tricolore lors du repêchage de 1990.