La musique occupe une large place

L’été sera musical à la Cinémathèque québécoise.

Du 1er juillet au 21 août, l’organisme du boulevard De Maisonneuve présentera une imposante sélection de films musicaux. Ce cycle musical, qui a démarré jeudi soir par la présentation du classique New York, New York de Martin Scorsese, proposera plusieurs comédies musicales ayant marqué l’histoire du cinéma (de Singin’ in the Rain à Grease en passant par West Side Story, Les parapluies de Cherbourg et La mélodie du bonheur), mais aussi quelques films-concerts inédits mettant en vedette des artistes de la scène musicale locale (Klo Pelgag, Godspeed You! Black Emperor, Marie Davidson).

Gilles Carle

Cinéaste

Quelques films québécois figurent également au programme, dont Fantastica de Gilles Carle, Au pays de Zom de Gilles Groulx, Jack Paradise de Gilles Noël et Night Magic de Lewis Furey.

En se rendant à la Cinémathèque, les cinéphiles pourront aussi admirer l’exposition spéciale Musique ! qui regroupe des affiches de films musicaux.

Pour connaître l’horaire des projections : cinematheque.qc.ca