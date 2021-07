L’aligoté, façon Pataille

Le vigneron Sylvain Pataille prend le cépage aligoté au sérieux. Une gorgée de ce vin suffit pour le comprendre.

Sylvain Pataille, Bourgogne Aligoté 2019

14713458 29 $

Sylvain Pataille est un consultant de haut niveau, très respecté en Bourgogne, qui possède aussi son propre domaine à Marsannay, tout au nord de la Côte-d’Or. Pataille est aussi l’un des plus importants promoteurs de l’aligoté, notamment au sein du groupe Les Aligoteurs, qui tente de redonner ses lettres de noblesse à ce cépage bourguignon hélas condamné à évoluer dans l’ombre du chardonnay.

Les meilleurs arguments de Sylvain Pataille en faveur de l’aligoté se trouvent dans son chai. Impossible de ne pas lui donner raison quand on goûte l’une de ses cuvées parcellaires de vieilles vignes d’aligoté. Même la qualité de son aligoté d’entrée de gamme impose le respect. Un vin blanc concocté avec un sérieux manifeste qui se remarque dès le premier nez et se confirme en bouche. Sec et structuré, caractérisé par une profondeur aromatique certaine, des notes minérales et une finale délicatement parfumée, mais qui persiste en bouche. À découvrir!

★★★★ $$ 1⁄2

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: il vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: il vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: il est cher.