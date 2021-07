Le Plateau: somptueuse demeure conçue avec qualité

Cette impressionnante maison du Plateau se distingue par son style plutôt unique.

La construction de 1900 a été rénovée dans les années 1960. En 2003, la firme Pierre Morency, Architecte y a ajouté sa touche magique pour créer une impressionnante unifamiliale.

Le rez-de-chaussée occupe les pièces communes.

Le salon et la salle à manger se trouvent à l’avant et bénéficient d’un plafond de près de 10 pieds et de grandes fenêtres qui donnent sur la rue.

La cuisine est à l’arrière et offre un accès à deux terrasses intimes où se relaxer et recevoir de la visite.

Quatre chambres à coucher se situent au deuxième étage.

Ces chambres se partagent une incroyable salle de bains, qui s'est valu un prix design en 2003.

La maison a également une mezzanine, qui sert actuellement de salle familiale, avec beaucoup de rangement intégré.

La troisième et verdoyante terrasse avec vue sur la ville se cache également à ce niveau.

Finalement, les propriétaires ont aussi un sous-sol, où se trouve une autre salle familiale avec une tonne de caractère grâce aux murs de pierres apparentes.

Se trouve également à cet étage un grand rangement et une salle de bains complète.

La maison est parfaitement située, à seulement 600 m de la station de métro Mont-Royal, avec des restaurants et boutiques à proximité.

La propriété est à vendre pour 1 795 000$ par Marie Champagne, de Engel & Völkers.