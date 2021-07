Mairie de Québec: Marchand confiant de gagner, Gosselin mise sur le métro

Bruno Marchand est confiant de l’emporter, Jean-François Gosselin croit que son projet de métro peut lui ouvrir les portes de la mairie et Jean Rousseau et Jackie Smith préviennent qu’il ne faut pas les sous-estimer.

• À lire aussi: Sondage Léger: course à trois pour la mairie de Québec

Les candidats à la mairie de Québec ont réagi jeudi aux résultats du sondage Léger/Le Journal publiés mercredi. Seule Marie-Josée Savard, en tête des intentions de vote, a refusé d’accorder une entrevue.

« Nous sommes satisfaits du travail fait depuis l’annonce de la candidature de Mme Savard à la mairie. Nous allons continuer d’aller à la rencontre des citoyens », s’est contenté de répondre le porte-parole d’Équipe Savard, Michel Desmeules.

Deux autres candidats suivaient d’assez près : Jean-François Gosselin et Bruno Marchand.

Rallier les indécis

Selon ce dernier, c’est un accomplissement de se retrouver dans le peloton de tête, quelques mois après le lancement de son parti, Québec Forte et Fière.

« Je pense qu’on va gagner », dit-il, convaincu qu’il ralliera suffisamment d’indécis. « On va grappiller [des voix] dans les autres partis. Plus l’élection va se rapprocher, plus on va se retrouver avec un candidat qui va émerger. »

Il compte sur son leadership et sur une grande capacité d’écoute des citoyens, ce qui est à l’opposé de l’attitude de l’administration Labeaume, affirme-t-il.

Jean-François Gosselin, de Québec 21, se positionne sur l’enjeu du transport et mise sur son projet de métro léger souterrain pour rallier la population. Il espère faire des gains notables parmi les pro-tramway qu’il réussira selon lui à convertir à son idée.

« La question de l’urne va porter sur le transport en commun. [...] Je dois combattre la désinformation de mes adversaires, par rapport aux coûts. Mais les gens comprennent assez bien qu’on va respecter le budget et les échéanciers. »

La présence constante de Régis Labeaume sur le terrain le fait sourciller. « Il va falloir que le maire arrête de jouer à la belle-mère. Les gens doivent choisir un nouveau maire, une nouvelle mairesse. M. Labeaume ne sera pas là, après, pour diriger la Ville. Il faut qu’il laisse la place à Mme Savard. »

Prématuré

Pour Jean Rousseau et Jackie Smith, de Démocratie Québec et Transition Québec, les jeux ne sont pas faits. « Dire qu’il y a trois personnes en tête, c’est prématuré », lance M. Rousseau. Malgré tout, il ne ferme pas la porte à discuter avec un autre parti, celui de Bruno Marchand, par exemple. « Si on appelle, je réponds au téléphone, mais je n’ai aucune intention de solliciter qui que ce soit. »

Jackie Smith compte faire le plein de partisans chez les opposants au troisième lien. « C’est un enjeu très important et très préoccupant. Nous sommes le seul parti officiellement contre ce projet qui va détruire des milieux de vie. »

Les intentions de vote à Québec

Marie-Josée Savard : 29 %

Jean-François Gosselin : 18 %

Bruno Marchand : 13 %

Jean Rousseau : 5 %

Jackie Smith : 2 %

Un autre candidat : 2 %

Je ne voterai pas : 6 %

J’annulerai mon vote : 3 %

Ne sait pas : 21 %

Je préfère ne pas répondre : 1 %

Source : Sondage Léger/Le Journal