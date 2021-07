Pensionnats autochtones: plusieurs centaines de personnes marchent à Québec

Plusieurs centaines de personnes ont marché à la mémoire des enfants disparus dans les pensionnats autochtones, jeudi, à Québec.

La foule nombreuse a répondu à l’appel de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) en raison des récentes découvertes de lieux de sépulture.

Photo Stevens LeBlanc

Des gens de tous les horizons portaient la couleur orange en hommage aux survivants. En pleine crise, le message «chaque enfant compte» était partout. Symboliquement, un très grand nombre de marcheurs se sont rassemblés en famille.

«Le temps des excuses, c’est fini. C’est un génocide. Quand on trouve des ossements, j’appelle ça une fosse commune», a lancé Jean-Claude Mequish, de la communauté d’Opitciwan.

Photo Stevens LeBlanc

L'APNQL avait invité toute la population à une marche et une vigile en leur mémoire ainsi qu'en la mémoire des survivants et de leurs descendants, à la place Jean-Béliveau, sur le site de KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

Le choix du 1er juillet n’est pas un hasard.

«Nous n'avons certainement pas le cœur à la fête du Canada. Nous invitons tout le monde à se mobiliser pour souligner l'importance de se recueillir et pour offrir tout notre soutien à nos nations sœurs qui vivent des moments extrêmement éprouvants», a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

Photo Stevens LeBlanc

«Ce qui est effrayant, c’est que ce sont des enfants. Ça va faire mal à l’image du pays pour longtemps», a également mentionné le maire de Québec, Régis Labeaume.

Photo Stevens LeBlanc

«Les enfants sont l’avenir de tous les peuples. On doit les faire grandir et ce sont eux qui vont porter le flambeau pour la paix, le travail, la nature, l’économie et la vie» a ajouté le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, de même que la députée Catherine Dorion et la candidate à la mairie Marie-Josée Savard, étaient notamment parmi les participants.