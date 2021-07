Tour de France: une étape chaudement disputée par les Québécois

Les Québécois Guillaume Boivin et Hugo Houle ont su rester à portée des meneurs au Tour de France en terminant dans l’immense peloton qui s’est formé lors de la sixième étape, jeudi.

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a terminé devant tout le monde au terme de ce parcours de 161 kilomètres entre Tours et Châteauroux, mais Boivin (Israel Start-Up Nation) et Houle (Astana - Premier Tech) ont conclu avec le même temps que le gagnant, respectivement au 51e et au 94e rang.

Pour Cavendish, il s’agit de sa troisième victoire à Châteauroux, après des succès en 2008 et 2011. Il s’agit aussi de la 32e étape remportée par le Britannique en carrière au Tour de France, lui qui n’est qu’à deux gains du sommet du prestigieux classement, dominé par le Belge Eddy Merckx.

Si la plupart des cyclistes se sont tenus au carreau en restant dans le peloton, quelques-uns ont tenté de s’échapper. C’est le cas de Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team), qui s’est engagé en solo assez tôt. Roger Kluge (Lotto-Soudal) a été en mesure de rattraper le champion olympique en titre et les deux comparses se sont lancés seuls.

Ils ont toutefois été rejoints par le peloton à 2,3 kilomètres de l’arrivée, se félicitant tout de même d’avoir tenu bon pour une majorité de la course.

Au classement général, c’est toujours le Néerlandais Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) qui détient le maillot jaune, avec seulement huit secondes de priorité sur le jeune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), champion en titre de la Grande Boucle.

Boivin est le meilleur Canadien en vertu de son 55e rang. Il concède 9 min 32 s au meneur. Houle n’est pas très loin derrière, au 69e échelon, à trois minutes de son compatriote.

Finalement, l’Ontarien Michael Woods, 104e à l’arrivée de la sixième journée, revendique la 86e place au classement cumulatif.

La septième étape, Vierzon - Le Creusot, s’annonce beaucoup plus costaude avec ses 249 km sur un terrain accidenté. Il s’agit du plus long parcours au Tour de France en 21 ans.