Une expo à voir... avec son téléphone

À défaut de pouvoir présenter de grands concerts sur les plaines d’Abraham comme à l’habitude en juillet, le Festival d’été a décidé de faire revivre aux festivaliers des rendez-vous marquants du passé en se servant des nouvelles technologies.

Dans l’exposition VUES, qui occupe une partie de la place George-V, en Haute-Ville, jusqu’au 25 juillet, les visiteurs sont invités à se remémorer les concerts de Metallica, P!nk, Foo Fighters, Céline Dion, Félix Leclerc et plusieurs autres, grâce à la réalité augmentée.

Il suffit de pointer un code QR avec son téléphone, puis une photo d’archives d’un concert du FEQ et le tout se met en branle. À travers l’écran de notre téléphone intelligent, on peut alors entendre des extraits de chansons, voir des séquences de concerts ou de l’animation.

Dans le coin des Foo Fighters, c’est le fameux trône, sur lequel Dave Grohl était assis lors du mythique spectacle de quatre chansons en 2015, qui surgit dans notre écran. Une vieille photo de Félix Leclerc prend pour sa part l’allure d’un paysage de bande dessinée.

Le futur

Photo Stevens LeBlanc

C’est la firme québécoise Wallrus Creative Technologies qui a conçu tout le volet virtuel de l’exposition à partir d’une sélection de photos effectuée par l’équipe du FEQ.

Un traitement de réalité augmentée a été appliqué à plus d’une vingtaine d’images.

« Venir à l’exposition, c’est une bonne façon de voir le futur parce que dans cinq ans, la réalité augmentée va être intégrée dans notre vie quotidienne. Tu vas pointer ton téléphone vers un mur blanc ou sur le logo de ta bouteille de shampoing et tu vas recevoir de l’information », explique son cofondateur, Jean-Philippe Desjardins.

Recréer l’ambiance

En plus de VUES, une place publique où on peut pique-niquer ou jouer à la pétanque occupe aussi la place George-V ainsi que le parc de la Francophonie durant le mois de juillet.

L’idée, explique la directrice générale du FEQ, Anne Hudon, était « de recréer, autant que faire se peut, l’ambiance du festival ».

Une sortie anti-pandémie, ajoute-t-elle, « où on peut sentir que c’est la vie normale, avec de la musique, où on peut boire et manger. »

■ Quant aux spectacles de la version pandémique du FEQ, ils se dérouleront du 8 au 18 juillet, au Manège militaire, et mettront en vedette 22 artistes québécois.