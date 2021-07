VALLIÈRES, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 28 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jacqueline Vallières, épouse de feu monsieur Jean-Paul Galarneau. Elle était la fille de feu dame Pauline Anger et feu monsieur Étienne Vallières. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean Galarneau, Sylvie Galarneau (Yvon Garneau) et Christian Galarneau; ses petits-enfants: Jessy Galarneau et Maxime Garneau; sa cousine Claudette Robitaille (Roger Soucy) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, particulièrement celui du 10e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.