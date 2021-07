GARNEAU, Anita



Au Pavillon Saint-Augustin, le 24 décembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Anita Garneau, fille de feu dame Éva Daigle et feu monsieur Armand Garneau. Elle demeurait à Boischâtel.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle Franck (Sébastien Thibault) et Sylvain Franck (Julie Vachon); ses petits-enfants : Élora Thibault, Samuel Franck, Mikael Franck; ses sœurs et frères : Yvette (feu Valmont Arsenault), Ghislaine (feu Marcel Bergeron), Rosanne (Jacques Boivin), Aurèle (Thérèse Giguère), Gérard, Michel (Francine Durand), Jean-Louis (Denise Martel), Bruno (Linda Bernier), Paul-Émile (Sylvie Perron), feu Noël (Ethel Tanguay) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. Elle est allée rejoindre son frère Adrien qui l'a précédée. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence des Chutes ainsi que celui du Pavillon Saint-Augustin pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : ( 418) 527-4294.