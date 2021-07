DOYON, Gustave



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gustave Doyon, époux de madame Huguette Paré, fils de feu Raymond Doyon et de feu Rose-Aimée Poulin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Chantal Ruel) et Benoit (Sylvie Turgeon); ses petits-enfants: Olivier (Annabelle Giasson Couture) et Raphaël, Anne-Marie et Gabriel (Roxanne Bilodeau-Roy); ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Doyon et Paré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).de 19 h à 22 h et le vendredi 9 juillet à compter de 13 h.