AUGER, François



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 31 décembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur François Auger, époux de madame Diane Marion. Il était le fils de feu Joseph Auger et de feu Marie-Anne Boucher. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane, ses enfants: Annick (Dany Martineau), Patrick (Sarah-Christine Allen); ses petit-enfants: Élodie et Loïc Martineau; David-Alexandre Allen et Anaëlle Auger; ses frères et sœurs: Laurette (Guy Laliberté), Yvon (feu Aline Charest), Marcel (Suzanne Lemay), Suzanne (Serge Verret); sa belle-mère Noëlla Boucher (feu Roméo Marion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marion: René (Louise St-Laurent), Johanne (Jacques Guillette), Claire (Réjean Lemay), Jacques (Marline Daigle), Denise (Daniel Laroche); ses neveux, nièces cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins intensifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.