POULIOT LAGRANGE, Laurette



À l'Hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, le 22 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Laurette Pouliot, épouse de feu Paul-Émile Lagrange, fille de feu Amédée Pouliot et de feu Marie-Anna Paré. Elle demeurait à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil son fils Nelson, sa fille Doris et feu Lise ainsi que son petit-fils Ricardo (Andréane Lemay). Elle était la sœur de feu Rachelle, feu Gisèle (feu Gérard Nadeau), feu Louis Aimé (feu Yolande Plourde), feu Yvon (Mariette Lessard), feu Léonette (Lucien Turmel), feu Géraldine (feu Laurent Boucher), Magella (Marie Dion), Huguette (Jos Gagnon), Raymonde (Stéphane Dallaire) et Monette. Elle était la belle-sœur de feu Héléna (feu Armand St-Hilaire), feu Léo (feu Maria Vachon), feu Valérien (feu Germaine Giguère), feu Raymond (feu Alida Perreault), feu Darie (feu Rita Perreault), feu Aline (feu Albert Tardif), feu Bertrand (feu Jeannine Lagrange) et feu Athala (feu Robert Drouin, Marie-Paule Mercier). La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site webwww.nouvellevie.caLa famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction, selon les normes de salubrité présentement en vigueur (tout en respectant un nombre maximal de 50 personnes à l'intérieur), dimanche le 4 juillet de 13 h 30 à 16 h, 19 h à 21 h 30, lundi, jour des funérailles à compter de 12 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Vallée-Jonction) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/