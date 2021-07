LECLERC, Sylvie



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 mai 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Sylvie Leclerc, fille de feu monsieur Aurélien Leclerc et de feu madame Ghislaine Bélanger. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Antoine (Sarah Glazier) et Catherine (Olivier Blouin); sa petite-fille Raphaëlle; ses soeurs : Isabelle (Christian Thibodeau) et Carole (Serge Trottier); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et sa distinguée clientèle. La famille tient à remercier spécialement Docteure Jessica Fournier, ainsi que le personnel soignant du centre régional intégré cancérologie et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://dons.mspdulittoral.com/accueilToutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famille et ce, le vendredi 2 juillet de 19h à 21h ainsi que le samedi 3 juillet à compter de 9h au