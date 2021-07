BOYER, Yvon



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Yvon Boyer. Il est décédé à l'Hôpital de Louiseville suite à une longue maladie. Il laisse derrière lui son épouse Michèle Duchesneau, sa belle-fille Vicky Lemieux, son beau-fils Daniel Lemieux et son beau-petit-fils Benjamin. Il laisse aussi dans le deuil, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Gilles, son épouse Lina, Guy, son épouse Aline, ainsi que Lise, son époux Jean-Guy. Il laisse aussi dans le deuil feu son père Ovila Boyer et feu sa mère Desneiges Drolet, ses sœurs, feu Claudette, Ghislaine et son fils et filleul Marc et feu son fils Tomy, Louise et son époux Guy et ses frères Jean, son épouse Francine et Alain Drolet, son épouse Martine. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Une pensée spéciale à son grand ami André Millet. Nous remercions le personnel du Foyer La Tourelle de Louiseville pour leurs bons soins. La famille recevra les condoléances à lade 14h à 15h et sera