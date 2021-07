TANGUAY, Louis-Philippe



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 2 avril dernier est décédé à l'âge de 92 ans monsieur Louis-Philippe Tanguay époux de feu Rita O'Dowd. Il était le fils de feu Philippe Tanguay et de feu Alma Giguère. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Rachel (Gaétan Dubois) et René; ses petits-enfants: Jean-François (Véronique Martel) et Marie-Soleil (Daniel Otis); ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Maélie, Liam et Mélodie. Il laisse également dans le deuil son frère Benoît Tanguay (Monique St-Hilaire); son beau-frère Robert O'Dowd (Thérèse Levesque), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille sera présente à l'église à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée auLa famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Un remerciement tout spécial à Hélène Guay pour son support et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Charlesbourg (7150 Boul. Cloutier, Québec QC G1H 5V5). Pour rendre hommage à M. Tanguay, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com