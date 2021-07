Accident mortel en Gaspésie: campagne pour aider une fillette blessée

Les proches d’une fillette de 1 an qui a perdu sa mère et son frère dans un terrible accident de la route survenu lundi à Caplan, en Gaspésie, font appel à la générosité des gens pour pouvoir rester à son chevet à l’hôpital pendant les prochains mois.

La cousine du père de la fillette, Mélissa Arbour, organise la campagne de sociofinancement pour la petite Élisa Arbour, 1 an, qui a été blessée lors de l’accident. Elle a amassé plus de 53 000$ provenant de plus de 1300 donateurs en près d’une journée.

«On reçoit du soutien de partout. Des gens qui habitent près de l’hôpital nous écrivent pour nous aider», indique la jeune femme, qui se rendait au chevet du bébé.

La petite Élisa est hospitalisée au CHU Sainte-Justine où elle a subi une intervention chirurgicale pour stabiliser la fracture de son cou et supprimer la pression sur sa moelle épinière. Son état est maintenant stable, mais les médecins ne peuvent dire quelles séquelles elle conservera. Elle ne peut ni respirer par elle-même ni bouger ses membres.

Capture d'écran TVA Nouvelles

L’argent amassé permettra à la famille de rester auprès d’elle durant les prochains mois, qu’elle devra passer à l’hôpital. Les membres de la famille se relaieront pour chanter des chansons à la petite Élisa, qui aura bien besoin du soutien de ses proches.

«C’est certain que ce n’est pas facile. Mais, à son chevet, il y a son père, sa marraine et ses grands-parents. On est une grande famille et on demeure unis. On se serre les coudes», confie Mélissa Arbour.

De l’aide pour son frère

L’accident, dont les circonstances demeurent inconnues, a coûté la vie à la mère des enfants, Sabrina Mathieu.

Photo Facebook

Le frère d’Élisa, Charles Forest, 3 ans, a lui aussi perdu la vie le matin du 28 juin. La famille de ce dernier organise une autre campagne de sociofinancement afin de couvrir les frais des funérailles.

La tragédie touche deux familles, puisque les enfants sont issus de pères différents.

Le père d’Élisa, Michaël Arbour, a d’ailleurs contribué à cette collecte de fonds, lui qui était très attaché au petit garçon, selon sa cousine.