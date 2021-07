MOISAN, Huguette



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 21 juin 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Huguette Moisan, fille de feu monsieur Victorin Moisan et de feu dame Yvette Beaupré. Elle était native de Saint-Raymond.L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Moisan laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Nicole (Aimé Dion), Claudine (Yvan Tremblay), Madeleine (Henri Cayer), Suzanne (Alain Beaupré), Simon (Thérèse Cantin), Pierre, Victor (Hélène Linteau), Denis (Nathalie Paquet) et Hélène (Alain Laquerre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé de Portneuf. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/