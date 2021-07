Cale Makar n’est pas à l’abri d’une offre hostile

Cale Makar deviendra joueur autonome avec compensation à la fin du mois de juillet et l’Avalanche du Colorado voudra certainement s’entendre avec le défenseur vedette d’ici là. Toutefois, une offre hostile pourrait venir brouiller les cartes.

Selon le site sportif The Athletic, le nom de Makar aurait été mentionné quelques fois lors de la dernière semaine. Après tout, l’Albertain de 22 ans a déjà remporté le trophée Calder, en plus d’être parmi les finalistes à l’obtention du Norris.

Il est ainsi normal que plusieurs directeurs généraux à travers la Ligue nationale de hockey puissent penser à déposer une offre hostile dès le 28 juillet, comme l’avait fait celui du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, en 2019, lorsqu’il avait tenté d’arracher Sebastian Aho aux Hurricanes de la Caroline.

Makar aurait l’intention de rester à Denver et des négociations préliminaires entre son camp et celui de l’Avalanche auraient été amorcées. Là où ça se complique, c’est au niveau de la masse salariale.

À moins d’effectuer des transactions, la formation du Colorado aura environ 25 millions $ dans son portefeuille cet été. Si Makar devrait toucher un salaire approchant les 10 millions $, Joe Sakic devra aussi s’entendre au moins avec son capitaine Gabriel Landeskog et le gardien Philipp Grubauer, qui pourraient devenir libres comme l’air.

Encore là, le DG et Makar pourraient choisir d’y aller avec un contrat plus raisonnable, mais plus court. Zach Werenski, chez les Blue Jackets de Columbus, l’a fait récemment, acceptant un salaire annuel de 5 millions $ pendant trois saisons.

Une autre formation pourrait toutefois jouer les trouble-fête en compliquant la vie des «Avs», qui sont toujours de sérieux candidats à la coupe Stanley, en offrant de belles promesses à Makar. Or, ladite équipe devra aussi offrir au Colorado une compensation de trois ou quatre choix de premier tour. Le risque en vaudrait-il la chandelle?

En carrière, l’arrière a amassé 94 points en 101 matchs de saison régulière. De plus, il a ajouté 31 points en 35 rencontres éliminatoires.