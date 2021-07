Central America Nickel ira en appel

La société minière Central America Nickel (CAN), déboutée en Cour supérieure en début de semaine dans le dossier de la vente de North American Lithium (NAL), en Abitibi, ira en appel du jugement rendu.

• À lire aussi: North American Lithium pourra être vendue à l’australienne Sayona

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 2 juillet, l’entreprise annonce avoir demandé à ses procureurs de «déposer immédiatement une procédure judiciaire pour demander l'autorisation d'en appeler de la décision du juge» Martin Castonguay devant la Cour d'appel du Québec.

« Si les règles du SISP (procédures de vente et de sollicitation d'investisseurs) ne sont pas destinées à être suivies ou peuvent être annulées ou faire l’objet d’une renonciation par le Contrôleur à tout moment dans le processus de soumission, alors pourquoi même s'embêter a énoncé les règles en premier lieu?, demande par communiqué le président et directeur général de CAN, Pierre Gauthier.

Ce dernier poursuit : «La décision de favoriser l'offre de Sayona est un revers malheureux, mais nous espérons que la Cour d'appel reconnaîtra qu'elle doit être réexaminée. Un processus d'appel d'offres doit être clair, sûr et rigoureux pour que le résultat - quel qu'il soit - soit accepté par tous. Ce n'était clairement pas le cas avec la proposition Sayona».

Au cours des dernières semaines, le CAN avait déposé une procédure devant la Cour supérieure demandant, entre autres, que la Cour déclare l'offre de Sayona nulle et non avenue et ordonne la relance d'un nouveau processus de vente et de sollicitation des investisseurs. Elle soutenait alors que le processus avait été compromis «par plusieurs irrégularités, par un manque de transparence et de surveillance appropriée»

Mardi, la Cour supérieure a rejeté ces arguments et donné son aval à l’acquisition de NAL par Sayona Mining et son partenaire, Piedmont Lithium.