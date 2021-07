Classique Rocket Mortgage: Joaquin Niemann et Tom Lewis aux commandes

Le Chilien Joaquin Niemann et l’Anglais Tom Lewis entameront les rondes de la fin de semaine au sommet du classement de la Classique Rocket Mortgage. Les deux hommes ont complété la deuxième journée d’activités, vendredi, avec un cumulatif de 134 (-10).

Chacun des deux golfeurs a retranché trois coups à la normale de 72 du Detroit Golf Club lors de la deuxième ronde. Les deux ont réussi un sans-faute de trois oiselets.

Ils entameront la troisième ronde avec une mince priorité d’une seule frappe sur un trio de participants, dont fait partie l’Américain Max Homa, codétenteur du meilleur pointage de la journée.

Photo AFP

Ce dernier a fait un saut de 53 positions au classement grâce à une ronde de 65 (-7), pendant laquelle il a réussi sept oiselets, dont quatre de suite pour clore sa journée. Il partage le troisième rang avec les Américains Chris Kirk et Troy Merritt.

L’Écossais Russell Knox a aussi remis une carte de 65, grâce à huit oiselets et un boguey. L’athlète de 36 ans a fait un impressionnant bond de 82 positions et occupe maintenant la sixième place, à égalité avec une kyrielle d’adversaires.

Du côté des Canadiens, Roger Sloan a connu une très mauvaise journée au bureau, mais il a tout de même évité d’être victime du couperet. Au lendemain d’une ronde de 65 (-7), qui lui attribuait le deuxième rang, l’athlète de 34 ans joué trois coups de plus que la normale. Il commencera les rondes de la fin de semaine à égalité au 46e rang.

Tout comme Sloan, Michael Gligic, Nick Taylor et Mackenzie Hughes présentent un cumulatif de 140 (-4) après 36 trous. Ces deux derniers ont respectivement remis des cartes de 68 (-4) et 69 (-3), ce qui leur a permis de faire des sauts de 63 et 42 places au classement, et ainsi éviter le couperet.

Les deux autres représentants de l’unifolié, David Hearn et Adam Hadwin, n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les troisième et quatrième rondes.