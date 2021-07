COVID-19: les personnes souffrant d’une inflammation cardiaque devraient attendre pour la 2e dose du vaccin

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé vendredi aux personnes qui ont souffert d’une myocardie ou d’une péricardite après leur première dose d’un vaccin à ARN messager «d’attendre que de plus amples informations soient disponibles avant de recevoir leur deuxième dose».

«Nous suivons de près l’évolution de la situation des rares cas de myocardite ou de péricardite survenant après l’administration d’un vaccin à ARNm chez les jeunes. Le CCNI est encouragé par le fait que le tableau clinique semble léger et se résout rapidement», a indiqué par communiqué la présidente du CCNI, Dre Shelley Deeks.

En plus de cette nouvelle précaution, le CCNI a également recommandé que les personnes qui reçoivent un vaccin ARNm doivent être informées du «risque très rare de myocardite ou de péricardite après l’immunisation».

Un petit nombre de myocardites, une inflammation du muscle cardiaque, et de péricardite, une inflammation de la membrane qui entoure le cœur, ont été signalés au Canada et dans d’autres pays après l’administration d’un vaccin ARNm.

Des cas ont notamment été répertoriés plus fréquemment chez les jeunes de moins de 30 ans et plus souvent après une deuxième dose, a précisé le comité, tout en ajoutant que la majorité des cas étaient bénins.

«Je tiens à faire savoir aux Canadiens que les avantages des vaccins à ARNm contre la COVID-19 continuent de l’emporter sur leurs risques potentiels. Il est important que chacun reçoive sa deuxième dose de vaccin afin de bénéficier de la meilleure protection possible», a insisté la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique.

Le CCNI continue d’ailleurs de recommander «une série complète avec un vaccin à ARNm à tous les individus admissibles, y compris ceux âgés de 12 ans et plus».

