Feux de forêt: une évacuée de Kamloops raconte

Une résidente de Kamloops, en Colombie-Britannique, qui a été contrainte d’évacuer sa maison en raison des feux de forêt raconte les moments «épeurants» qu’elle a vécu avec sa famille.

«On regardait un beau spectacle d’éclairs et tout d’un coup ma fille m’a dit ''maman, y’a le feu en arrière'' et j’ai ''oui, oui, juste une minute'', se remémore Marie-Claude Sauvé. Je voulais finir mon verre de vin et quand je me suis levée... Mon dieu, on se dépêche, on prend un sac et on sort dehors.»

Comme le temps est particulièrement sec en ce moment dans l’Ouest canadien, le brasier est «instantané», selon elle.

Au moment de quitter sa maison avec ses trois enfants, Mme Sauvé était certaine que sa demeure allait être la proie des flammes puisque le feu se trouvait à environ 500 mètres de la résidence, estime-t-elle.

«Les vents ont poussé le feu vers le côté opposé. On a été très très chanceux», dit-elle.

Sur un pied d’alerte, la famille avait commencé dans les jours précédents l’évacuation à se préparer au pire des scénarios. Mais le temps venu - et sous l’emprise du sentiment d’urgence - les plans ont basculé.

«Quand on a vu le feu, ç’a été le mode ''on se dépêche''. C’est vraiment différent. On apporte juste ce qu’on a sous a la main parce qu’on n’a même pas 10 minutes pour sortir», raconte Marie-Claude Sauvé.

Pour l’heure, Mme Sauvé et sa famille sont logées chez des amis qui ont accepté de les héberger.

«La communauté francophone est très forte ici, donc instantanément on m’a appelé pour me demander si j’avais besoin de certaines choses et même pour m’inviter à rester chez eux», explique-t-elle.

Preuve résidentielle à l’appui, Marie-Claude Sauvé pourra retourner dans sa maison d’ici la fin de la journée vendredi.

En 16 ans de vie dans le quartier, Mme Sauvé assure ne jamais avoir vu rien de pareil. Elle précise que normalement le mercure atteint les 40 degrés Celsius pendant quelques jours durant l’été, mais rien de plus.

«On pense tout le temps que ça arriver aux autres. Mais non, ça peut nous arriver aussi. Je suis parmi les autres. Alors je vais toujours avoir un sac prêt», conclut-elle.