Gala de lutte ambitieux au stade Canac

La North Shore Pro Wrestling (NSPW) a décidé de faire les choses en grand avec un ambitieux gala de lutte pour fêter son retour en marge de la relance sportive. L’organisation s’installera au Stade Canac l’instant d’une soirée le 7 août prochain.

«Ça sera vraiment spécial avec le ring qui sera situé sur le marbre! On voulait frapper un grand coup pour le retour de la meilleure fédération de lutte au Québec. La pandémie a été difficile pour l’organisation qui a passé près de fermer ses portes et on voit finalement la lumière au bout du tunnel», mentionne le président de la fédération de lutte, Steve Boutet.

Programme chargé

La soirée commencera à 19h et offrira aux nombreux partisans de la région sept combats à se mettre sous la dent, dont un défi ouvert par Ivan Sullivan et son gérant Klode Maloon. Le clou de la soirée sera le combat de championnat pour le titre télévision de la NSPW entre les lutteurs Marko Estrada et DARS (anciennement connu sous le nom de Travis Toxic).

«Nous avons tellement hâte de revoir nos partisans. Nos lutteurs sont fébriles à l’idée de reprendre l’action. C’est un évènement de soulagement et d’espoir en même temps. C’est également une belle coïncidence d’être les premiers à reprendre l’action depuis notre pause forcée en mars 2020.»

Le gala pourra accueillir 1000 spectateurs au domicile des Capitales de Québec et la NSPW souhaite en accueillir davantage s’il y a des assouplissements des autorités. Il sera remis au 28 août en cas d’intempéries.