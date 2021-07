Journée mouvementée pour Lance Stroll

Le pilote Lance Stroll a éprouvé des ennuis durant les premiers essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, vendredi, mais il s’est ressaisi plus tard en journée pour réaliser le quatrième meilleur temps de la deuxième séance.

En matinée, le Québécois a perdu le contrôle de sa voiture à deux reprises, sans toutefois l’endommager, pour finalement prendre le 13e rang avec un chrono de 1 min 06,203 s. Le porte-couleurs d’Aston Martin a fait mieux en après-midi en vertu d’un tour de 1:05,139.

La séance initiale a été l’affaire de Max Verstappen (Red Bull), qui a roulé en 1:05,143, tout juste plus rapide que les deux Ferrari de Charles Leclerc (1:05,409) et de Carlos Sainz fils (1:05,431). Quant aux seconds essais du jour, ils ont été dominés par les deux conducteurs de Mercedes, Lewis Hamilton (1:04,523) et Valtteri Bottas (1:04,712).

Les derniers essais et les qualifications auront lieu samedi, tandis que le Grand Prix est prévu dimanche.