La prison pour un agresseur sexuel, plus de 20 ans plus tard

Un père de famille qui a violé à répétition la gardienne de ses enfants dans les années 90 a écopé de six ans de pénitencier, même s’il réclamait plutôt de la prison à domicile sous prétexte qu’il était un « homme bon et généreux ».

« La personnalité de l’accusé n’a rien d’exceptionnel. La délinquance sexuelle apparaît dans toutes les sphères de la société et à tous les niveaux, autant parmi l’élite que chez les plus démunis. Il n’y a pas de profil type », a rappelé le juge Alain Morand en condamnant sans hésitation Alain Vézina, cette semaine au palais de justice de Montmagny.

Pendant longtemps

Vézina, un résident de Québec maintenant âgé de 52 ans, était dans la vingtaine lorsqu’il s’en était pris à la gardienne de ses enfants, âgée de 14 ans au début des faits. De 1994 à 1998, il l’a forcée à avoir une vingtaine de relations sexuelles avec lui, en plus de lui faire de nombreux attouchements quand sa femme ne regardait pas.

« Avec la multiplication et la gradation des actes à caractère sexuel, elle se sent de plus en plus perdue, déchirée et ambiguë, explique le magistrat. Elle est perturbée et ne sait plus quoi penser, si c’est bien ou mal. Elle ressent une énorme pression et elle est coincée dans le silence, de tous les côtés. »

Or, si elle a attendu presque 20 ans avant de dénoncer l’accusé et que la seule preuve était sa version, laquelle comportait certaines défaillances en raison du temps écoulé, elle a été honnête et sincère. Si bien que Vézina, qui niait tout crime, a été déclaré coupable d’agression sexuelle.

Et si le stress occasionné par les procédures a eu un « effet néfaste sur sa santé physique et psychologique », Vézina n’a pas réussi à échapper à la prison, même si ses proches l’ont couvert de compliments lors des plaidoiries sur la peine.

Souffrances de la victime

C’est que la victime, de son côté, a énormément souffert des agressions toute sa vie. En pleurs devant le juge, elle a d’ailleurs tenu Vézina responsable de ses malheurs.

Et comme les tribunaux mettent dorénavant l’accent sur les préjudices qu’ont subis les victimes d’agression sexuelle, tel que l’a exigé la Cour suprême l’an passé, il n’était pas question de donner une peine bonbon à l’agresseur qui a pris le chemin des cellules.

En plus des six ans de pénitencier, Vézina devra se soumettre à un prélèvement d’ADN. Il lui sera également interdit de posséder des armes pour 10 ans.