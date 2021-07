Lac-Mégantic: une victime veut faire appel du jugement rendu par la Cour supérieure

Les victimes de la tragédie de Lac-Mégantic pourraient devoir attendre encore des mois avant de toucher aux surplus qui se sont dégagés du Plan d'arrangement avec les créanciers de la MMA.

Près d'un mois après que la Cour supérieure du Québec a autorisé la province à distribuer, comme elle l'entend, ses surplus de 39 millions $, une des victimes veut faire appel de cette décision.

Une requête pour permission d’appeler de ce jugement a été déposée à la Cour d'appel le 23 juin dernier. Elle est pilotée par l'avocat de la victime, Me Hans Mercier, qui représente aussi des avocats américains.

«Pourquoi le gouvernement est si réfractaire à être transparent là-dedans et de dire: voici comment ça coûté? L'impact de venir dire à la table de négociation: il m'est dû 409 millions $ et on ne sait pas si c'est 120 millions, 325 millions, ou 314 millions ou 360 millions $, ben ça pour nous c'est un élément essentiel.»

Si la permission est accordée, il demande à ce qu'une vérification des preuves de réclamation de la province soit faite.

En décembre, le gouvernement a annoncé que ses factures s'élevaient à 325 millions $ plutôt que les 409 millions $ prévus dans le plan d'arrangement initial.

Dans son jugement du 4 juin dernier, le juge Gaétan Dumas a pourtant été clair: ce 409 millions $ était inscrit au plan d'arrangement qui a été négocié, accepté et approuvé par tous les partis. Il constitue une réclamation prouvée.

Or Me Mercier estime, entre autres, que le juge a erré en considérant que la vérification préalable de la créance de la province par Richter n'était pas nécessaire.

Même chose lorsqu'il n'a pas analysé la possibilité qu'une réclamation supérieure aux dommages subis était potentiellement contraire à l'ordre public et donc nulle.

La vérification de la créance de la province est au cœur de la requête.

Surtout que, selon Me Mercier, elle pourrait avoir des impacts sur d'autres montants d'argent qui pourraient émaner d'une poursuite du syndic américain contre le Canadien Pacifique, entre autres.

«Quand Irving et World Fuel ont réglé, ils ont cédé leurs droits à poursuivre le Canadien Pacifique pour se faire rembourser de ce qu'ils avaient donné dans le plan. Et là aujourd'hui c'est le syndic Américain, qui pour l'ensemble des créanciers, poursuit pour ça et on parle d'au minimum une poursuite de 200 millions $. Donc si demain matin on règle par exemple pour 100 millions $, c'est 100 millions de plus qui va dans le plan et là encore, 52 % va au gouvernement. Ça va donc créer un problème encore plus gros à cause d'un problème qu'on n'aura pas réglé la 1re fois.»

La Cour d'appel entendra la requête le 20 juillet prochain.