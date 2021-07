L’aventure explosive de Joëlle Gosselin

Pour son deuxième séjour comme joueuse professionnelle de soccer, Joëlle Gosselin s’attendait à un certain dépaysement, mais la Beauportoise en a eu pour son argent se trouvant en Israël en plein conflit israélo-palestinien. Une situation qu’elle est contente malgré tout d’avoir vécue.

« Disons que j’apprécie davantage la grande sécurité que nous avons au Québec. Ça te donne assurément une autre perspective de la guerre. Je suis certaine que c’est la seule façon dans ma vie que mes yeux pourront voir un conflit armé », explique d’entrée de jeu celle qui a enfilé l’uniforme de l’équipe Maccabi Kishronot Hadera WFC.

Elle est heureuse d’être rentrée au pays, mais le conflit a prolongé le séjour de la Québécoise d’une quinzaine de jours avant qu’elle puisse être rapatriée.

« Toutes les activités de la ligue ont été suspendues pendant le conflit. Je ne me suis jamais sentie en danger durant l’entièreté de mon séjour. Mes parents étaient vraiment plus inquiets que moi. J’habitais dans la ville d’Hadera qui est à environ une heure d’automobile de Tel-Aviv. C’est là qu’il y avait le plus d’action. »

« Le pays est équipé d’un système sophistiqué pour arrêter les missiles, qu’ils appellent le dôme de fer. Les missiles arrivent surtout le soir de la Palestine. On peut les voir arriver et on voit également la réaction antimissile d’Israël qui les fait exploser dans le ciel. On peut décrire ça comme un style de feu d’artifice, c’est assez spécial », explique la joueuse de soccer.

Style de vie

La plus grande surprise selon l’athlète est de voir comment la guerre fait partie de la vie de tous les jours. Une situation qu’il faut voir de ses propres yeux pour y croire, selon elle.

« C’est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. C’est ça qui est un peu choquant. Ils t’expliquent cela comme si c’était normal. Toutes les maisons possèdent un bunker. Si l’alarme, qui annonce l’arrivée imminente d’un missile est sonnée, toute la population doit s’y réfugier. Fort heureusement, ce n’est pas arrivé durant mon séjour à Hadera, mais on peut voir que Tel-Aviv était sous un feu constant de missiles. »

Une trêve qui fait du bien

Suite à une forte pression internationale, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 21 mai entre le Hamas et Israël. Une fenêtre d’opportunité que l’athlète a saisie pour revenir au pays.

« Il n’y avait aucun vol pour le Canada pendant le conflit. Les vols internationaux ont pu reprendre immédiatement après le cessez-le-feu. Je ne me suis pas éternisée là-bas et je suis rentrée à Québec à la fin du mois de mai. Je ne veux pas prendre parti dans ce conflit, mais je connais maintenant le stress occasionné par la crainte constante d’être la cible d’un missile, et ce n’est pas agréable. »

Bilan positif

Malgré sa légère mésaventure de fin de voyage, Joëlle Gosselin assure qu’elle a adoré son séjour. « La population est très accueillante, la nourriture est excellente et il fait toujours beau. J’ai pu visiter Tel-Aviv et Jérusalem également. Sur le terrain, nous avons eu une bonne saison, mais le top trois était inatteignable pour nous. »

Un calibre de jeu légèrement inférieur à celui qu’elle a vu en Finlande.

« Ça demeure une ligue très forte et j’ai adoré leur vision d’une athlète professionnelle. Nous étions traitées aux petits oignons. Nous n’avons manqué de rien et j’ai eu une bonne saison personnelle. Un autre facteur que j’ai apprécié, c’est que personne ne portait le masque là-bas parce qu’il n’y avait simplement aucun cas de coronavirus dans le pays. J’ai dû reprendre cette habitude à mon retour », dit-elle en riant.