Qualité de l’environnement: le Massif de Charlevoix visé par le ministère

Le Massif de même que le Complexe Hôtelier Massif de Charlevoix sont visés par une ordonnance du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le document détaillé de 17 pages fait état des différents manquements du Massif à l’écart de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Afin de remédier à la situation, le ministère ordonne à l’établissement de «cesser d’émettre des contaminants dans l’environnement et de remettre le site dans l’état où il était avant que ne débutent les activités réalisées en contravention avec la Loi sur la qualité de l’environnement ou dans un état s’en rapprochant», peut-on lire dans le document.

Les faits reprochés se sont déroulés entre 2018 et 2021.

Plusieurs enquêtes ont eu lieu depuis dans les deux établissements. Notamment pour des évènements qui sont survenus le 7 et 11 septembre 2018.

Le ministère avait alors réalisé une inspection sur le Site du domaine skiable pour finalement constater une accumulation de sable à différents endroits dans un cours d’eau et dans le milieu forestier, provenant vraisemblablement du chantier de la piste La Racine.

Un premier avis de non-conformité avait alors été transmis. Le 17 septembre 2018, après avoir été informé de ces manquements, Le Massif cesse les travaux.

«En résumé, elles ont émis des sédiments dans l’environnement dans le cadre de travaux d’élargissement et de construction du domaine skiable, d’aménagement de cours d’eau et de construction d’un complexe hôtelier, contrevenant ainsi aux autorisations ministérielles obtenues et aux articles 20 et 123.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.»

Sanctions

Le 10 juillet 2019, le Massif se voit imposé d’une sanction de 5000 dollars pour avoir réalisé des travaux de déboisement, de remblai, de déblai et de dynamitage pour l’agrandissement du domaine skiable sans l’autorisation préalable du ministre.

Au total, huit avis de non-conformité et deux amendes ont été remis au Massif de Charlevoix depuis 2018.

Le 28 août 2019, le MELCC réalise une nouvelle inspection et constate à nouveau plusieurs dépôts de sable dans un cours d’eau.

Des barrières à sédiments «sont mal placées, sont colmatées et se sont affaissées sous le sable» et un second avis de non-conformité est émis le 1er octobre 2019.

Par ailleurs, on ajoute dans le document que «sept autorisations et une modification d’autorisation ont été délivrées pour permettre la réalisation des projets. Huit avis de non-conformité ont été transmis à ces deux sociétés, soit quatre au Massif S.E.C. et quatre au Complexe Hôtelier Massif de Charlevoix S.E.C.».

La plus récente inspection remonte le 28 mai 2021, alors que le MELCC s’est attardé sur le Site du complexe hôtelier et du Site du domaine skiable pour vérifier les nouvelles informations transmises par les Sociétés. Plusieurs constats sont effectués.

«Deux amas de terre ont été déposés en rive en aval d’un cours d’eau », que « des sédiments sont toujours présents de manière significative aux pieds des arbres dans le Secteur de l’érablière» et que «la végétation sur les pistes l’Ancienne et la Racine est peu présente, de grandes surfaces sont à nu et doivent être réensemencées».

Une étude hydrologique complète des lots concernés devra être faite. Un rapport devra être remis au ministère au plus tard le 15 décembre 2021.