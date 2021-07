Le Royal Beauport est prêt pour le défi de la PLSQ

Les sourires étaient nombreux pour le lancement de la saison du Royal Beauport.

Le club de soccer beauportois fait le saut cette année dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) autant chez les hommes que chez les femmes, une décision mûrement réfléchie selon le directeur technique et entraîneur de la formation masculine, Samir Ghrib.

« Nous avions été demandés en 2012 pour le meilleur circuit de soccer au Québec, mais nous avions pris la décision à ce moment d’en faire un projet régional. Neuf ans plus tard, les choses ont changé et avec le support financier adéquat, nous sommes prêts pour ce défi d’importance. »

Faire ses classes

Autant chez les hommes que chez les femmes, le mot d’ordre sera le même pour cette première saison en PLSQ puisque les deux équipes souhaitent apprendre et surprendre.

« La marche est haute et tout va plus vite. Les joueurs sont plus matures physiquement, mais nos gars sont vraiment enthousiastes dans les pratiques face à l’ampleur de la tâche. Nous pourrons nous appuyer sur le jeu de l’attaquant Bonano Beugre et du milieu de terrain Alexandre Mohammed Saïd », précise Samir Ghrib.

Pour le milieu de terrain Souleymane Fofana, la capacité d’adaptation de la formation sera cruciale. « Nous avons une dizaine de nouveaux visages avec nous cette année, il faudra progresser tout au long de la saison. Je connais bien le calibre avec mon séjour dans le Dynamo. Je souhaite être un leader dans l’équipe et amener ma contribution en commençant ce dimanche à 16 h pour notre ouverture locale au centre sportif Marc-Simoneau. »

Expérience internationale

Du côté féminin, l’objectif de la formation est de se classer parmi les quatre premières formations pour ensuite essayer de surprendre en séries éliminatoires. La saison a bien commencé puisque le Royal Beauport a soutiré un verdict nul de 0-0 à Blainville face aux championnes de la dernière saison.

« Nous possédons une formation expérimentée avec la capitaine Roxanne Dionne, le retour de Joëlle Gosselin qui revient d’une expérience professionnelle en Israël et l’ajout d’Arielle Roy-Petitclerc qui a évolué professionnellement en France. Trois filles qui vont savoir transmettre leurs connaissances aux plus jeunes », raconte l’entraîneur de l’équipe féminine, Samir El Akkati.